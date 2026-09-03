Potsdam (dpa/bb) – Dutzende Eltern, Kinder und Kitakräfte haben vor dem Brandenburger Landtag gegen das geplante neue Kita-Finanzierungsgesetz demonstriert. Es drohten höhere Belastungen für Eltern, weniger Qualität und das Aus für zahlreiche freie Träger, hieß es von einem Aktionsbündnis aus den Gruppen «Kita.Macht.Bildung», «Kitakollaps» und «Liga Brandenburg».

Das Land muss beim Haushalt 2027/2028 kräftig sparen, weil es Milliarden-Finanzierungslücken gibt. Das soll auch eine Änderung bei der Kita-Finanzierung einschließen. Zum Beispiel soll die ursprünglich vorgesehene Verbesserung auf einen Erzieher pro vier Krippenkinder laut Bildungsministerium nicht kommen. «Eine weitere Verbesserung des Personalschlüssels ist fachlich wünschenswert, ihre Finanzierung ist unter den aktuellen Haushaltsbedingungen jedoch nicht möglich.»





Sorge um Kosten für das Mittagessen: «Kita-Essen ist kein Luxus»

Besonders kritisch sehen die Demonstrierenden den Beitrag der Eltern für das Mittagessen in den Kitas: «Kita-Essen ist kein Luxus», stand etwa auf einem Plakat. Das Protest-Bündnis befürchtet eine Belastung der Eltern durch eine höhere Beteiligung an den Essenskosten. «Steigen die Beiträge deutlich, besteht die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder vom Mittagessen abmelden müssen.» Kostenloses Mittagessen bekommen Familien mit einem Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe.