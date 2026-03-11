Berlin (dpa/bb) – An der Staufalle Elsenbrücke könnte es bald Entlastung für Auto- und Radfahrer, Fußgänger und Anwohner geben. Nach Angaben von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) soll der wichtige Übergang über die Spree, der zum Teil erneuert wird, bis spätestens Montag (16. März) um 6:00 Uhr in beiden Richtungen zweispurig befahrbar sein. Außerdem soll es dann auf beiden Seiten Fuß- und Radwege geben. Zuvor muss die Verkehrsführung ab Donnerstag noch mehrfach kurzzeitig umgestellt werden.

Weitere Bauarbeiten laufen laut Bonde unterhalb der Brücke. Zudem müssen nicht mehr benötigte Baustellenflächen beräumt werden. Bis Ende Juni soll dann alles abgeschlossen sein, dann sollen je Richtung drei Autospuren zur Verfügung stehen.





Verzögerungen wegen des Winters

Zuletzt hatten sich die Arbeiten an der Brückenkonstruktion wegen des strengen Winters verzögert. Bonde lobte nun die beteiligten Baufirmen, die unter Hochdruck gearbeitet hätten. «Auch während des langen andauernden Frostwetters haben sie und unsere Planerinnen und Planer alles dafür getan, dass in wenigen Tagen die Zahl der zur Verfügung stehenden Fahrstreifen auf der Elsenbrücke verdoppelt werden kann.»

Nach der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der Stadtautobahn A100 hatte sich die Verkehrslage rund um die Brücke in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Ursprünglich sollten Brücke und Autobahn gemeinsam eröffnet werden. Die Arbeiten an der Brücke, die Treptow und Friedrichshain verbindet, hatten sich aber bereits damals verzögert.