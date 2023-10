Berlin/Weimar (dpa) – Die Schlagersängerin Ella Endlich («Küss mich, halt mich, lieb mich») ist auf der Suche nach Chören für ihre Tour. Mit den Gesangsensembles wollen die 39-Jährige und ihr Vater Norbert Endlich die Weihnachtskonzerte gestalten, wie ihre PR-Agentur am Dienstag in Berlin mitteilte.

Bei der Tour mit zwölf Stationen, die am 10. Dezember in Weimar beginnt, sollten die Chöre in den Konzertstädten bei ein, zwei Liedern die Begleitung singen, wie es hieß. Interessierte Chöre können sich bei Endlichs Künstleragentur unter der E-Mail gl@funkturmverlag.de melden.

Nach ersten Schritten als Popsängerin Junia ist die als Jacqueline Zebisch in Weimar geborene Endlich seit 2009 vor allem für den Song «Küss mich, halt mich, lieb mich» bekannt. Die Melodie stammt aus Václav Vorlíčeks beliebtem Märchenfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» aus dem Jahr 1973.