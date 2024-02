Berlin (dpa/bb) – Ein elfjähriger Junge ist nach Polizeiangaben in Alt-Hohenschönhausen von drei vermummten Menschen angegriffen worden. Der Junge wurde mit einer aufgeplatzten Lippe sowie Schmerzen im Rücken und am Bauch ambulant im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Er war demnach am Sonntagnachmittag mit zwei Freunden auf dem Heimweg, als die Vermummten auf sie zukamen. Die beiden Freunde liefen laut Polizei weg und brachten sich in Sicherheit.

Der Elfjährige wurde nach eigener Aussage von einem Täter als Deutscher beleidigt, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Täter soll den Jungen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Junge fiel laut Polizei daraufhin auf den Boden, wo ihm das Trio gegen Bauch und Rücken trat. Als die Täter von ihm abgelassen hätten, sei der Elfjährige nach Hause gerannt. Der Auslöser der Tat war zunächst völlig unklar.