Wittenberge (dpa/bb) – Der Wasserstand der Elbe ist in den vergangenen Stunden in Wittenberge im Kreis Prignitz weiter gestiegen. Am Samstagmorgen wurde die Alarmstufe 2 von insgesamt vier Stufen ausgerufen, wie das Landesamt für Umwelt am Samstag mitteilte.

Das Wasser stand am Pegel Wittenberge am Samstagmittag bei 5,46 Meter. Eine Verschärfung der Lage erwarteten die Behörden jedoch nicht. Nach der Vorhersage des Landesumweltamtes soll der Wasserstand auch bis Neujahr 6,00 Meter nicht überschreiten.

Die Pegel einiger Flüsse in Brandenburg waren in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. So gilt in der Ostprignitz seit Freitag die Alarmstufe 1 für Abschnitte des Rhinkanals, der Dosse sowie der Neuen und Alten Jäglitz.

An den Lausitzer Flüssen wie Neiße und Schwarze Elster gab es am Freitag Entwarnung, weil sich die Lage entspannte. Die Spree bleibe dagegen unter Beobachtung, hieß es zuletzt. In etlichen Regionen Brandenburgs hat sich die Hochwasserlage beruhigt.