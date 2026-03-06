Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin werden weiter vom Verletzungspech verfolgt. Mit Korbinian Geibel fällt bereits der dritte Berliner Profi bis zum Saisonende aus. Der 23 Jahre alte Verteidiger zog sich beim 5:2-Auswärtssieg in Dresden eine Schulterverletzung zu und wird zeitnah operiert, wie der Verein mitteilte. Bereits zuvor war für die Stürmer Blaine Byron und Patrick Khodorenko die Spielzeit vorzeitig beendet.

Geibel musste im Herbst mehrere Monate verletzungsbedingt passen, spielte trotzdem in dieser Saison 29 Partien in der Deutschen Eishockey Liga. Der Nationalspieler kam dabei auf vier Tore und drei Assists.





Mit der Verletzung des gebürtigen Starnbergers erhöht sich die Zahl der Eisbären-Ausfälle auf sechs Profis. Torhüter Jake Hildebrand zog sich während der Olympiapause eine Verletzung zu. Am Dienstag musste der deutsche Meister den Ausfall von Verteidiger Mitch Reinke und Stürmer Lean Bergmann verkünden, die beide «bis auf Weiteres» fehlen werden.