Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin sind sich der Herausforderung bewusst, die ihnen im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bevorsteht. Der deutsche Meister muss schon das dritte Jahr nacheinander in der K.o.-Phase gegen die Straubing Tigers antreten.

«Es sind die Playoffs, es spielt nicht wirklich eine Rolle, auf wen wir treffen. Aber wir haben gegen Straubing in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal gespielt und wissen genau, was auf uns zukommt», sagte Trainer Serge Aubin mit Blick auf das Auftaktspiel der Best-of-seven-Serie, das am Dienstagabend im Eisstadion am Pulverturm stattfindet (19.30 Uhr, MagentaSport). «Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter.»





Zuversicht nach Hauptrunden-Endspurt

Entsprechend eng waren die vier Begegnungen in der zurückliegenden Hauptrunde, von denen die Niederbayern drei gewannen. «Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Alle fangen wieder bei null an», sagte Aubin. Gleichzeitig gibt ihm der starke Hauptrunden-Endspurt seines Teams Zuversicht. Mit fünf Siegen in Folge sicherten sich die Berliner noch den sechsten Tabellenplatz und gewannen zuletzt gegen die Spitzenteams aus Köln, Mannheim und München.

«Zum Ende der Hauptrunde haben wir mehr Eisbären-Hockey gespielt als am Anfang der Saison. Das ist eine gute Nachricht», sagte der Coach. Daran gelte es nun anzuknüpfen: «Wir müssen unseren Forecheck nutzen, in allen Bereichen des Spiels unerbittlich sein und dabei diszipliniert bleiben.»

Trotz der bevorstehenden Strapazen überwiegt bei Verteidiger Eric Mik die Vorfreude auf die Playoffs. «Das ist das, worauf du die ganze Zeit hinarbeitest», sagte er. «Jetzt will man deutscher Meister werden und muss alles geben, was man hat.»