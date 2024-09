Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin haben Markus Niemeläinen für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag genommen. Der NHL-erfahrene Abwehrspieler lief zuletzt für die Bakersfield Condors in der American Hockey League auf. Darüber hinaus wird Nachwuchsangreifer Maxim Schäfer mit einer Förderlizenz ausgestattet.

Niemeläinen, der von den Edmonton Oilers gedraftet wurde, spielte im Nachwuchs zunächst in der finnischen Heimat und wechselte zur Saison 2015/16 in die Ontario Hockey League. Nach zwei Jahren bei den Saginaw Spirit zog es den ehemaligen U18-Weltmeister zurück nach Finnland. Im April 2020 unterschrieb Niemeläinen einen NHL-Einstiegsvertrag bei den Oilers.

In Summe kommt der 1,97 Meter große und 86 Kilogramm schwere Defensivspieler auf 43 NHL-Partien für Edmonton. Hinzu kommen insgesamt 127 AHL-Spiele für Edmontons Farmteam, die Bakersfield Condors. «Markus Niemeläinen ist ein erfahrener Verteidiger, der es bis in die NHL geschafft hat. Er ist groß und körperlich stark. Zudem bringt Markus sich gut in die Offensive ein. Als Finne kennt er bereits die größere Eisfläche und das europäische Eishockey», sagte ­Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.