Berlin (dpa/bb) – Angreifer Manuel Wiederer bleibt bei den Eisbären Berlin. Der 26-Jährige habe seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte. Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagte der Mitteilung zufolge: «Wir freuen uns, dass Manuel uns weiterhin erhalten bleibt. Er hat sich in den vergangenen Jahren auf und außerhalb des Eises enorm weiterentwickelt und ist zu einem Führungsspieler gereift.» Der gebürtige Deggendorfer spielt seit 2021 in Berlin.

Damit geht die Kaderplanung für die kommende Saison bei den Eisbären weiter. In dieser Spielzeit hatte das Team als Titelverteidiger die Playoffs verpasst. Trainer Serge Aubin bleibt in Berlin. Fest stehen dagegen die Abgänge der beiden Torhüter Tobias Ancicka und Juho Markkanen sowie der Angreifer Giovanni Fiore, Frank Mauer, Bennet Roßmy, Peter Regin, Marco Baßler, Jan Nijenhuis und Lewis Zerter-Gossage.