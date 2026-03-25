Straubing (dpa/bb) – So hatten sich die Eisbären Berlin den Playoff-Start in der Deutschen Eishockey-Liga nicht vorgestellt: Bei den Straubing Tigers hatten die Berliner nach nicht einmal zwei Minuten bereits drei Gegentore kassiert. «Wir haben uns selbst ein Loch gegraben», sagte Angreifer Ty Ronning bei Magentasport. «Da hätten wir rauskommen müssen, aber das konnten wir leider nicht.»

Am Ende stand im ersten Viertelfinalspiel im Modus Best of seven ein 1:5. Auch für Trainer Serge Aubin war die Anfangsphase richtungsweisend: «Es ist schwer, sich davon zu erholen. Natürlich läuft man dann die ganze Zeit dem Spiel hinterher.»





Der Titelverteidiger konnte sich im Laufe der Begegnung etwas steigern, doch die Straubinger waren über weite Strecken das zielstrebigere, konsequentere und präzisere Team. An ihre starken Leistungen zum Ende der Hauptrunde konnten die Hauptstädter weder in der Defensive noch im Angriff anknüpfen.

Die Berliner brauchen schnelle Lerneffekte

Bis zur zweiten Begegnung, die am Freitag in Berlin stattfindet (19.30 Uhr, live bei Magentasport), gilt es für die Eisbären nun, die Probleme zu beheben. «Wir müssen das Spiel natürlich analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen», forderte Verteidiger Eric Mik bei Magentasport.

Helfen könnte den Berlinern ihre große Playoff-Erfahrung. Schließlich hatten sie vor zwei Jahren das erste Viertelfinalspiel sogar mit 1:7 gegen Mannheim verloren, dann aber die Serie mit 4:1 gewonnen und am Ende den Titel geholt. So setzt auch Mik darauf, dass die Hauptstädter noch in die Erfolgsspur zurückfinden. «Es ist das Gute, dass es eine Best-of-seven-Serie ist und nicht nur ein Spiel», sagte er. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig.