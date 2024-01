Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin setzen ihre Erfolgsserie auch im neuen Jahr fort. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann am Dienstagabend gegen die Düsseldorfer EG mit 4:2 (2:1, 0:0, 2:1). Patrice Cormier erzielte zwei Tore für die Hauptstädter, außerdem trafen Eric Mik und Ty Ronning. Mit dem sechsten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigte der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung.

Nach der Bannerzeremonie für den ehemaligen Eisbären-Goalie und fünfmaligen deutschen Meister Rob Zepp, dessen Trikotnummer 72 in Berlin künftig nicht mehr vergeben wird, starteten beide Mannschaften temporeich in die Partie. In der mit 14.200 Zuschaurn ausverkauften Arena am Ostbahnhof trug sich Mik in der 8. Minute als erster in die Torschützenliste ein, bevor Düsseldorfs Alexander Ehl keine zwei Minuten später den Ausgleich erzielte. In der 15. Minute übernahmen die Gastgeber durch einen Treffer von Cormier erneut die Führung.

Aggressiv in den Zweikämpfen, sicher am Puck und mit viel Druck zum Tor erarbeiteten sich die Eisbären im Mittelabschnitt weiter gute Chancen, scheiterten allerdings oft an Düsseldorfs Schlussmann Henrik Haukeland. Da Berlins Jake Hildebrand zwischen den Pfosten ebenfalls zuverlässig agierte, blieb dieser Mangel an Effektivität aber ohne Folgen.

Im dritten Drittel wurde es wieder torreicher. Erst erhöhte Ronning in der 43. Minute auf 3:1, dann gelang Philip Gogulla der Anschlusstreffer für die DEG, bevor Cormier mit einem Treffer ins leere Tore den Schlusspunkt setzte.