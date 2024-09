Oswiecim (dpa) – Die Eisbären Berlin haben den ersten Erfolg in dieser Saison der Champions Hockey League (CHL) eingefahren. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann beim polnischen Meister Unia Oswiecim souverän mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Blaine Byron, Lean Bergmann, Marcel Noebels und Jonas Müller erzielten die Tore für die Berliner.

Zwei Tage nach der 1:3-Niederlage bei den Växjö Lakers in Schweden dominierten die Berliner in der ausverkauften Arena in Polen von Beginn an den Puck und konnten in der 12. Minute durch Byrons Treffer in Führung gehen. Allerdings nutzte der polnische CHL-Debütant eine Überzahl und glich in der 19. Minute durch ein Tor von Hampus Olsson aus.

Im Mittelabschnitt traf Bergmann in der 23. Minute zum 2:1, trotz guter Chancen konnten die Eisbären den Vorsprung zunächst nicht ausbauen. Dank Toren von Noebels in der 48. Minute und Müller in der 57. Minute sicherten die Berliner den Sieg im letzten Drittel jedoch ab.

Das nächste Duell in der CHL steht für die Berliner in heimischer Halle gegen den tschechischen Vertreter Dynamo Pardubice am kommenden Freitag (19.30 Uhr/ MagentaSport) bevor. In die DEL-Saison startet der Titelverteidiger eine Woche später am 20. September mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien.