Berlin (dpa/bb) – Für die Eisbären Berlin geht es im Eishockey-Klassiker gegen die Adler Mannheim um weit mehr als nur ums Prestige. Für den deutschen Meister gilt es am Freitag (19.30 Uhr, live bei Magentasport) den sechsten Tabellenplatz zu verteidigen, der den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeutet.

«Wir werden uns nur auf uns konzentrieren», sagte Cheftrainer Serge Aubin vor dem am vorletzten Hauptrundendspieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – vor allem mit Blick auf das Fernduell gegen die Fischtown Pinguins. Das Team aus Bremerhaven belegt derzeit mit zwei Punkten Rückstand auf die Berliner den siebten Rang. «Wenn wir unseren Job erledigen, müssen wir uns nicht darum sorgen, was hinter uns passiert.»





Zum Hauptrundenabschluss warten zwei Top-Gegner

Hoffnung bereitet dem Kanadier die konzentrierte Leistung beim 1:0-Sieg gegen den Tabellenführer Kölner Haie am vergangenen Sonntag. «Wir haben einfaches Eishockey gespielt», lobte Aubin. «Wir haben unseren Forecheck genutzt und gute Entscheidungen in der neutralen Zone getroffen. Das wollen wir an diesem Wochenende wieder tun.»

Die schweren Heimspiele gegen Mannheim und am Sonntag zum Hauptrundenabschluss gegen den EHC Red Bull München sind für den Coach nun vor allem wichtige Prüfsteine für die K.o.-Runde – egal ob die Berliner direkt ins Viertelfinale einziehen oder in die Pre-Playoffs müssen. «Wir wollen Platz sechs behalten. Aber für mich geht es darum, auf die richtige Weise zu spielen. Wenn wir das tun, werden wir belohnt», sagte Aubin. «Es ist gut, jetzt gegen Top-Gegner zu spielen. Da müssen wir unser Bestes geben und wissen, wo wir stehen.»