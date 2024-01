Düsseldorf (dpa/bb) – Nachdem die Eisbären Berlin mit einem 3:1 bei der Düsseldorfer EG die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt hatten, freute sich Jonas Stettmer besonders auf die Heimreise. «Wir waren jetzt fünf Tage unterwegs, immer wieder in verschiedenen Städten. Das schlaucht schon. Somit bin ich jetzt glücklich, mal wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen», sagte der 22 Jahre alte Torhüter am Dienstagabend bei Magentasport.

Die lange Auswärtsfahrt war für die Hauptstädter ungewohnt beschwerlich gewesen. Wegen des Lokführerstreiks waren sie auf den Bus angewiesen. Sportlich fiel das Fazit trotz der Reisestrapazen positiv aus: Einer unglücklichen 1:2-Niederlage in Wolfsburg folgten Siege in Nürnberg (4:1) und Düsseldorf.

Den Erfolg im Rheinland verdankten die Eisbären auch ihrem jungen Goalie. Gerade im ersten Drittel, als das Team mächtig unter Druck stand, zeigte Stettmer starke Paraden. «Er hat uns Zeit verschafft, um unseren Weg zu finden und zurück ins Spiel zu kommen», lobte Trainer Serge Aubin.

Letztlich lösten die Berliner die Aufgabe gegen die zuletzt formstarken Düsseldorfer aber souverän, weil sie stark verteidigten und ihre Chancen konsequent nutzten. «Das war ein Haufen harte Arbeit für uns», räumte Stettmer ein. «Die haben uns wirklich alles abverlangt.»

Die Berliner bekamen so einen Vorgeschmack auf die Intensität, die sie ab März in den Playoffs erwarten wird, und zeigten sich dafür bereits gut gerüstet. Am Freitag folgt aber schon die nächste anspruchsvolle Prüfung: Dann gastieren die Adler Mannheim zur Neuauflage des Liga-Klassikers in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr/Magentasport).