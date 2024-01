Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben nach sechs Siegen in Folge wieder eine Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Am Donnerstagabend verlor der Tabellenführer gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2:3 (0:2, 2:0, 0:1). Zach Boychuk und Tobias Eder trafen für die Berliner, die gegen die effizienten Schwarzwälder zu wenig aus ihren Torchancen machten.

Vor 13.389 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof starteten die Gäste stark. Mit konsequentem Forechecking setzten sie die Hauptstädter von Beginn an unter Druck und gingen durch einen Treffer von Boaz Bassen früh in Führung. Während die Hausherren im Auftaktdrittel nur selten gefährlich wurden, bauten die Schwarzwälder ihren Vorsprung durch ein Überzahltor von Christopher Brown aus.

Nach der ersten Pause steigerten sich die Berliner deutlich und fanden nun auch immer wieder Lücken in der zuvor so soliden Hintermannschaft der Gäste. Boychuk gelang der Anschlusstreffer, Eder sorgte für den Ausgleich. Im Schlussabschnitt erhöhten die Gastgeber den Druck weiter, konnten aber zahlreiche klare Torgelegenheiten nicht verwerten. Das rächte sich kurz vor dem Spielende: Mit seinem zweiten Treffer entschied Brown die Begegnung zugunsten der Schwenninger.