Berlin (dpa) – Der Kanadier Yannick Veilleux bleibt ein weiteres Jahr bei den Eisbären Berlin. Das teilte der deutsche Eishockey-Rekordmeister am Mittwoch mit. «Wir sind glücklich, dass wir uns mit Yannick auf einen neuen Vertrag über die kommende Spielzeit verständigt haben», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. «Er hat seine Qualitäten bereits bewiesen und stellt sich immer ausnahmslos in den Dienst der Mannschaft. Mit seiner körperlich präsenten Spielweise passt er sehr gut in unser Team.»

Der 30 Jahre alte Stürmer war zur Saison 2021/22 nach Berlin gewechselt, punktete in 90 DEL-Partien insgesamt 51 Mal. «Ich freue mich auf eine weitere Saison bei den Eisbären Berlin. Die Stadt ist ein besonderer Ort für mich und ich fühle mich geehrt, hier zu spielen», wird Veilleux in der Mitteilung zitiert.

Sturmkollege Alexandre Grenier wird die Eisbären hingegen verlassen. Der 31-Jährige habe sich mit dem Verein einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt. Der Kanadier lief seit Oktober vergangenen Jahres für die Berliner auf. «Er kam in einer schwierigen Phase zu uns und hatte dann leider auch noch eine langfristige Verletzung», sagte Richer. «Alex hat mit seiner Erfahrung einen Beitrag geleistet, dass wir die anspruchsvolle Situation angenommen hatten und uns aus dieser herausarbeiten konnten. In offenen Gesprächen sind wir übereingekommen, dass die Vertragsauflösung für alle Beteiligten am besten ist.»

Für die Saison 2023/24 haben die Eisbären Berlin nun 23 Spieler unter Vertrag, sieben von elf möglichen Ausländerlizenzen wurden vergeben.