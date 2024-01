Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin haben zwei deutsche Nationalspieler für eine weitere Saison an den Club gebunden. Die Angreifer Leo Pföderl und Manuel Wiederer haben ihre Verträge bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 verlängert, wie der Tabellenzweite der DEL am Donnerstag mitteilte. «Sie stärken unseren Angriff sehr und sind überaus wichtig für unseren Kader. Es ist immer unser Ziel, einen festen Stamm an deutschen Nationalspielern in unseren Reihen zu haben», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Der 30 Jahre alte Pföderl kam 2019 aus Nürnberg nach Berlin und gewann mit den Eisbären zwei deutsche Meisterschaften. Wiederer (27) läuft seit 2021 für den Hauptstadtclub auf und wurde in seiner ersten Saison Meister.