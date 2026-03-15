Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben sich für das Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) qualifiziert. Am letzten Hauptrundenspieltag gewann der deutsche Meister gegen den EHC Red Bull München mit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) und verteidigte damit den sechsten Tabellenplatz. Manuel Wiederer, Frederik Tiffels, Andreas Eder, Ty Ronning und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den hoch verdienten Erfolg der Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof vergaben die Hausherren in der Anfangsphase einige klare Chancen, ehe Wiederer in der zehnten Minute nach einem Konter traf. Den besseren Start ins zweite Drittel erwischten allerdings die Gäste: 43 Sekunden nach der ersten Pause glich Christopher DeSousa aus.





Die Berliner ziehen im zweiten Drittel davon

Danach leisteten sich beide Teams einige Zeitstrafen, was die Berliner zu nutzen wussten. Tiffels sorgte in Unterzahl für die erneute Führung (25.), Eder baute den Vorsprung mit einem Powerplay-Treffer aus (37.). Ronning erhöhte wenig später auf 4:1 (38.).

Im Schlussabschnitt verteidigten die Eisbären weiterhin konzentriert und konnten auch drei Unterzahlsituationen ohne Gegentor überstehen. Veilleux erzielte kurz vor dem Spielende sogar noch den fünften Treffer der Berliner (59.).