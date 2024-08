Berlin (dpa/bb) – Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen. Dreieinhalb Monate nach dem Gewinn des zehnten Titels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) versammelte Cheftrainer Serge Aubin seine Profis am Montagabend zum ersten Mannschaftstraining im Wellblechpalast. 1122 Fans ließen sich die erste Übungseinheit nach der Sommerpause nicht entgehen und feierten das Team lautstark.

Von den Berliner Profis fehlte lediglich der schwer erkrankte Nationalspieler Tobias Eder. Bei dem 26 Jahre alten Angreifer war vor wenigen Tagen im Rahmen der sportärztlichen Untersuchungen ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Auf dem Eis standen erstmals auch die Neuzugänge Liam Kirk, Gabriel Fontaine, Olivier Galipeau, Mitch Reinke und Matej Leden sowie der neue Co-Trainer Rob Collins.

Die Hauptstädter haben nun knapp zwei Wochen Zeit, um sich auf ihr erstes Testspiel vorzubereiten, das am 25. August in Weißwasser beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse aus der DEL2 stattfinden wird. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Eisbären am 5. September in der Champions Hockey League (CHL) beim schwedischen Club Växjö Lakers. Die neue DEL-Saison beginnt für den Titelverteidiger dann am 20. September mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien.