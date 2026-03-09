Köln (dpa/bb) – Vor dem Hauptrunden-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist bei den Eisbären Berlin nach dem 1:0 beim Tabellenführer Kölner Haie das Selbstvertrauen zurückgekehrt. «Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir mitspielen können mit der Spitze der Liga», sagte Angreifer Andreas Eder, der den einzigen Treffer erzielt hatte, am bei «MagentaSport».

Mit dem Erfolg im Rheinland behauptete der deutsche Meister am drittletzten Spieltag den sechsten Tabellenplatz, der den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeutet. Entsprechend zufrieden zeigte sich Cheftrainer Serge Aubin. Seine Mannschaft habe gegen die Kölner ein «ziemlich komplettes Spiel» abgeliefert, lobte der Kanadier – etwas, was dem Titelverteidiger in dieser Saison bislang nur selten gelungen war.





Zum Hauptrundenabschluss warten zwei schwere Aufgaben

Doch auf der Zielgeraden einer Spielzeit, die von großen Verletzungsproblemen und schwankenden Leistungen geprägt war, hat es der Rekordmeister vorerst zurück in die Erfolgsspur geschafft. Durch drei Auswärtssiege innerhalb von fünf Tagen verwandelten die Berliner einen Vier-Punkte-Rückstand in einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die mittlerweile siebtplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven.

In den verbleibenden beiden Spielen warten nun echte Gradmesser. Am Freitag gastieren die Adler Mannheim in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr, MagentaSport), am Sonntag folgt das abschließende Heimspiel gegen den EHC Red Bull München. Gegen die beiden Spitzenteams gilt es für die Berliner, Platz sechs zu verteidigen und den jüngsten Aufwärtstrend zu bestätigen. «Wir wollen einfach nur schauen, dass wir von Spiel zu Spiel Richtung Playoffs besser werden», sagte Eder.