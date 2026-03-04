Dresden (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben im Rennen um die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Boden gutgemacht. Der deutsche Meister gewann am Mittwochabend beim Tabellenletzten Dresdner Eislöwen mit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) und rückte damit bis auf einen Punkt an die sechstplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven heran. Ty Ronning, Lester Lancaster, Kai Wissmann, Andreas Eder und Jonas Müller sorgten mit ihren Toren für einen am Ende klaren Sieg der Hauptstädter.

Vor 4.576 Zuschauern in der ausverkauften Dresdner Eisarena nutzten die Gäste gleich ihre erste Torgelegenheit: Ronning traf in der zweiten Minute. Die Hausherren erspielten sich einige Chancen, doch auch das zweite Tor erzielten die Berliner. Diesmal war Lancaster erfolgreich (11.). 24 Sekunden vor der ersten Pause gelang Sebastian Gorčík der Anschlusstreffer der Gastgeber.





Die Berliner stellen den Sieg im Schlussdrittel sicher

Zu Beginn des zweiten Drittels bekamen die Berliner das Spiel besser unter Kontrolle. Wissmann erhöhte auf 3:1 (26.). Allerdings brachte Tomáš Andres die Dresdner wieder heran (35.).

Im Schlussabschnitt waren die Hauptstädter dann klar überlegen. Eder erzielte nach einem Alleingang das vierte Tor der Eisbären (48.), nur 26 Sekunden später traf Müller zum Endstand.