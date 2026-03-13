Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben am vorletzten Hauptrundenspieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den sechsten Tabellenplatz verteidigt. Der deutsche Meister gewann gegen die Adler Mannheim mit 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).Kai Wissmann, Yannick Veilleux, Lester Lancaster und Marcel Noebels sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg der Hauptstädter.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein schnelles, intensives Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Wissmann traf in der siebten Minute nach energischer Vorarbeit von Eric Hördler für die Hausherren, doch die Gäste drehten das Ergebnis durch Tore von Justin Schütz (9.) und Marc Michaelis (15.) zu ihren Gunsten.





Die Berliner steigern sich im zweiten Drittel

Nach der ersten Pause erhöhten die Berliner den Druck, Veilleux traf zum Ausgleich (24.). In der nun zeitweise hitzigen Begegnung sorgte Lancaster mit einem Überzahltor für die erneute Führung der Hauptstädter (38.).

Im Schlussabschnitt drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch auch die Hausherren wurden immer wieder gefährlich. Noebels sorgte für die Entscheidung zugunsten der Eisbären, nachdem der Mannheimer Goalie Maximilian Franzreb für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (58.).