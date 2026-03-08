Köln (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg hintereinander geholt. Heute nachmittag gewann der deutsche Meister beim Spitzenreiter Kölner Haie mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) und verteidigte damit den sechsten Tabellenplatz. Andreas Eder erzielte den entscheidenden Treffer, Goalie Jonas Stettmer blieb zum ersten Mal in der laufenden Saison ohne Gegentor.

Vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena bestimmten die Hausherren die Anfangsphase, weil sich die Berliner bereits nach wenigen Sekunden die erste Zeitstrafe leisteten. Im Laufe des Auftaktdrittels fanden die Gäste aber besser ins Spiel und gingen kurz vor der ersten Pause in Führung. Eder traf in der 19. Minute.





Die Berliner zeigen eine starke Leistung in der Defensive

Auch nach dem Wiederbeginn spielten die Hauptstädter hoch konzentriert und ließen nur wenige Torchancen des Tabellenführers zu. Allerdings verpassten sie es bei ihren eigenen Vorstößen, den knappen Vorsprung auszubauen.

Im Schlussabschnitt gelang beiden Teams in der Offensive lange wenig, ehe die Gastgeber den Druck erhöhten. Mit großem Einsatz schafften es die Hauptstädter aber, den Erfolg über die Zeit zu bringen und drei wichtige Punkte im Rennen um die direkte Viertelfinal-Qualifikation sammeln.