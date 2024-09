Iserlohn (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Sonntagnachmittag siegte der deutsche Meister bei den Iserlohn Roosters letztlich souverän mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Dank der beiden Tore von Manuel Wiederer und weiterer Treffer von Blaine Byron und Gabriel Fontaine starteten die Hauptstädter mit einem Sechs-Punkte-Wochenende in die neue Spielzeit.

Vor 4112 Zuschauern in der Eissporthalle am Seilersee nutzte Noel Saffran in der 3. Minute gleich die erste Torchance des Spiels, um die Hausherren in Führung zu bringen. Nach dem frühen Rückstand übernahmen die Berliner die Initiative auf dem Eis und kamen durch einen Treffer von Wiederer zum Ausgleich (14.).

Die Berliner sorgen erst im Schlussdrittel für klare Verhältnisse

Kurz nach der ersten Drittelpause sorgte Byron für die Führung der Gäste, als die Hauptstädter erstmals in Überzahl spielten (23.). Der Titelverteidiger hatte die Begegnung danach weitgehend unter Kontrolle, vermochte es aber lange nicht, seine Überlegenheit zu weiteren Toren zu nutzen.

Erst im Schlussabschnitt sorgten die Berliner für klare Verhältnisse: Wiederer erzielte nach einem Konter seinen zweiten Treffer des Nachmittags (48.), Fontaine traf schließlich im Powerplay zum Endstand (53.).