Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin können nach dem 3:2 gegen die Adler Mannheim entspannt in die Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gehen. Obwohl die Hauptstädter anders als ihre Verfolger am Sonntag spielfrei haben, ist ihnen der erste Tabellenplatz für die kommenden zwei Wochen sicher.

«Jetzt haben die Jungs die Gelegenheit, sich ein wenig für den Endspurt zu erholen», sagte Trainer Serge Aubin am Freitagabend mit Blick auf die verbleibenden acht Hauptrundenspiele. Sechs freie Tage gönnt der Kanadier seinen Profis, bevor sie am Freitag wieder ins Training für das am 13. Februar anstehende nächste Ligaspiel bei den Schwenninger Wild Wings einsteigen werden.

Der hart erkämpfte, aber hochverdiente Erfolg im Liga-Klassiker gegen die Kurpfälzer war für den Coach ein wichtiger Schritt in Richtung Playoff-Form. «Zwei großartige Teams haben gegeneinander gespielt, da wird jeder Fehler bestraft», sagte er. «Für uns war es eine Gelegenheit, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen, weil es so ein enges Spiel war, in dem es auf jeden einzelnen Spielzug ankam.» Trotzdem sieht er noch Steigerungsbedarf bis zur ersten K.o.-Runde: «Das wird noch einmal ein anderes Niveau. Da sind wir noch nicht ganz.»

Doch nicht alle Eisbären-Profis können in den kommenden Tagen ausspannen. Torhüter Jonas Stettmer (22) sowie die Verteidiger Eric Mik (23) und Korbinian Geibel (21) reisen zur deutschen Nationalmannschaft, die mit einem Perspektivteam zwei Spiele gegen die Slowakei bestreitet. Trainer Aubin macht sich um ihre Fitness keine Sorgen: «Sie sind jung, sie sind nicht müde. Für sie ist das eine großartige Gelegenheit, Deutschland zu vertreten und Erfahrung zu sammeln.»