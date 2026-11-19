Berlin (dpa) – Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin muss die kommenden Spiele ohne Jonas Müller bestreiten. Der Abwehrspieler laboriert «an einer Thrombose-Erkrankung aufgrund derer er auf unbestimmte Zeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann», teilte der Verein mit. Der 31 Jahre alte Verteidiger hatte bereits beim 9:2-Sieg über den finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola in der Champions Hockey League (CHL) am Mittwochabend im Kader der Berliner gefehlt.

«Jonas‘ Ausfall ist ein Schock für uns. Er ist eine wichtige Stütze unserer Verteidigung und wird uns fehlen», sagte Sportdirektor Stéphane Richer, «Gesundheit ist unser höchstes Gut. Selbstverständlich erhält Mülli von uns jegliche Unterstützung, die er benötigt, sowie die notwendige Zeit zur vollständigen Genesung.»





Müller hatte bisher alle 16 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestritten, zudem sieben Partien in der CHL. Auf sein 688. Spiel in der DEL muss der fünfmalige Meister aber warten.