Berlin (dpa/bb) – Der Auftritt der US-Rockband Heart in Berlin am 22. Juni fällt aus. Sängerin Ann Wilson müsse sich einem medizinischen Routineeingriff unterziehen, für den eine Genesungszeit von mindestens sechs Wochen vorgesehen sei, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Band bedauere demnach diesen unglücklichen Umstand zutiefst und hoffe, bald nach Europa zurückkehren zu können.

Die Show in der Uber Eats Arena war das einzige geplante Konzert der «Royal Flush Tour» in Deutschland. Der Auftritt wurde ersatzlos abgesagt, Fans könnten ihre Tickets beim Ticketverkäufer zurückgeben, hieß es weiter. Heart wurde von den Schwestern Ann und Nancy Wilson in Seattle gegründet und wurde mit Hits wie «Crazy on You» und «Magic Man» bekannt.