Berlin (dpa/bb) – Wegen des Lokführerstreiks ist ab diesem Mittwoch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf Berlins Straßen zu rechnen, Einschränkungen gibt es dort auch weiterhin wegen der Bauernproteste. In der Zeit des Streiks von zwei Uhr am Mittwochmorgen bis Freitag um 18.00 Uhr sollten Verkehrsteilnehmer mehr Zeit einplanen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Um das Brandenburger Tor gibt es weiterhin Sperrungen wegen der Bauernproteste. Voraussichtlich bis zum Wochenende soll die Straße des 17. Juni nach Angaben der VIZ zwischen Großer Stern und Ebertstraße in Richtung Brandenburger Tor gesperrt bleiben.