Berlin (dpa/bb) – Auf Einschränkungen auf den Straßen müssen sich Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in Berlin einstellen. In Charlottenburg finden von 9.00 bis 15.00 Uhr Reinigungsarbeiten im Tunnel Am Adenauerplatz statt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Zwischen Lewishauer und Brandenburger Straße ist die Durchfahrt dann in beiden Richtungen nicht möglich.

Für das feierliche Gelöbnis neuer Bundeswehrrekruten wird die Niederkirchnerstraße in Mitte ab 10.00 Uhr bis zum Abend gesperrt. Fußgänger, Auto- und Radfahrer müssen dann einen Umweg wählen.