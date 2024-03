Berlin (dpa/bb) – Ein 62 Jahre alter Mann wurde beim Brand seiner Wohnung in Berlin-Reinickendorf lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte fanden den Mann am frühen Mittwochmorgen leblos in der brennenden Wohnung, reanimierten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte.

Ein Nachbar hatte die Feuerwehr demnach alarmiert, weil Rauch aus der Wohnung in der vierten Etage ausgetreten war. Die Bewohner wurden zwischenzeitlich evakuiert, konnten aber nach dem Löschen wieder in ihre Wohnungen, wie es hieß.