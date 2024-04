Berlin (dpa/bb) – Rund zwei Wochen nach einem SEK-Einsatz bei einem Mann in Berlin-Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) hat dieser erneut Gegenstände von seinem Balkon im vierten Stock geworfen – und wieder einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben des Lagezentrums der Berliner Polizei warf er am späten Montagabend auch Gegenstände aus Glas auf die Straße. Nachbarn beobachteten den 32-Jährigen dabei und alarmierten die Polizei. Der Mann sei erneut festgenommen, in ein Krankenhaus gebracht und dort einem Psychologen vorgeführt worden. Wie die «Berliner Morgenpost» (Dienstag) berichtete, hatte die Feuerwehr sicherheitshalber ein Sprungkissen ausgelegt, das dann aber nicht benötigt wurde.

Anders als rund zwei Wochen zuvor rückten diesmal aber keine Spezialeinsatzkräfte (SEK) an. Als der 32-Jährige in der letzten Märzwoche bereits randaliert hatte, waren durch seine Würfe mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Beim Eintreffen der Polizisten hatte er ein Messer in der Hand und drohte ihnen. Daraufhin wurde das SEK hinzugerufen. Die SEK-Beamten hatten den Mann festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.