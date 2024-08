Berlin (dpa/bb) – Polizei, Zoll und Ordnungsamt sind in Berlin-Friedrichshain gegen illegales Glücksspiel vorgegangen. In der Frankfurter Allee beschlagnahmten sie in der Nacht zu Mittwoch mindestens einen Spielautomaten in einer Bar, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Weitere Lokale wurden durchsucht. Eine Sprecherin des Suchtbeauftragten der Bundesregierung, der beteiligt war, sagte, es handele sich um eine Begehung wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Glücksspielgesetz.