Berlin (dpa/bb) – Der letzte Weg ohne Familie und Trauergäste: In Berlin werden jedes Jahr tausende Menschen beerdigt, ohne dass Angehörige, Freunde oder Bekannte Abschied von ihnen nehmen. Die Bezirke müssen sogenannte ordnungsbehördliche Bestattungen veranlassen, weil niemand die Beisetzung übernimmt. Die Zahl dieser Bestattungen nimmt in einigen Bezirken zu.

Berlinweit rund 2.700 Verstorbene betroffen

In Marzahn-Hellersdorf stieg die Zahl der vom Gesundheitsamt veranlassten Bestattungen von 93 im Jahr 2020 auf 233 im Jahr 2025. In diesem Jahr hat das Bezirksamt bis Anfang November bereits 166 Verstorbene auf diese Weise beigesetzt. «Berlinweit betrifft das jährlich rund 2.700 Menschen», berichtet Susan Hermenau, Sprecherin des Bezirksamts.





Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf müssen jährlich hunderte Menschen von Amts wegen bestattet werden. Nach 260 ordnungsbehördlichen Bestattungen im Jahr 2021 wurden 2025 insgesamt 308 Fälle registriert. Bis Ende September dieses Jahres kamen bereits 249 weitere hinzu, teilte das Bezirksamt mit.

In Steglitz-Zehlendorf stiegen die Fallzahlen von 191 im Jahr 2021 auf einen Höchststand von 280 im Jahr 2023. Im vergangenen Jahr wurden dort laut der Bezirksstadträtin für Gesundheit, Carolina Böhm (SPD), 236 Menschen ordnungsbehördlich bestattet. Friedrichshain-Kreuzberg meldete für 2025 insgesamt 191 Fälle, bis Anfang November dieses Jahres waren es bereits 166.

Leicht steigende Tendenz in Tempelhof-Schöneberg

In Tempelhof-Schöneberg spricht Bezirksstadtrat für Gesundheit, Oliver Schworck (SPD), von einer «relativ konstanten» Entwicklung «mit einer leicht ansteigenden Tendenz». Demnach wurden 2021 insgesamt 267 Fälle registriert, bis Ende Oktober dieses Jahres waren es bereits 249.

In Treptow-Köpenick gab es laut Bezirksamt die meisten Fälle während der Corona-Pandemie mit einem Höchstwert von 285 Bestattungen im Jahr 2022, wie das Bezirksamt mitteilte. Danach seien die Zahlen wieder etwas zurückgegangen. Im Jahr 2025 wurden dort 183 Menschen ordnungsbehördlich bestattet. Einen Höchstwert gab es auch während der Pandemie in Pankow mit 263 Fällen im Jahr 2022. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Bestattungen von in Einsamkeit Verstorbenen bei 245.

Gedenkfeiern rund um den Totensonntag

Rund um den Totensonntag finden in mehreren Berliner Bezirken öffentliche Gedenkfeiern für einsam verstorbene Menschen statt, um ihnen einen würdevollen Raum der Erinnerung zu geben. Der Bezirk Mitte plant am 20. November eine Feier in der St. Marienkirche. An dem Tag findet auch in Pankow in der Alten Pfarrkirche «Zu den Vier Evangelisten» die nunmehr fünfte Gedenkstunde dieser Art statt.

In Steglitz-Zehlendorf wird am 21. November um 16.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Lankwitz der Verstorbenen gedacht, wenige Stunden später folgt eine Gedenkveranstaltung in der Apostel-Paulus-Kirche in Tempelhof-Schöneberg. Charlottenburg-Wilmersdorf lädt am Totensonntag zu einer Feier in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein.

In Marzahn-Hellersdorf findet die zentrale Trauerfeier am 23. November im Freizeitforum Marzahn statt. Friedrichshain-Kreuzberg plant seine jährliche überkonfessionelle Gedenkfeier am 24. Januar 2027. Auch Treptow-Köpenick veranstaltet regelmäßig öffentliche Gedenkfeiern; die jüngste fand Anfang Oktober in der Stadtkirche Köpenick statt. «Eine Gesellschaft zeigt ihre Menschlichkeit auch darin, wie sie mit denjenigen umgeht, die niemanden mehr an ihrer Seite haben», erklärte Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) in der Einladung.