Berlin (dpa/bb) – Ein Einkaufswagen soll in Berlin-Fennpfuhl aus dem 16. Stock eines Hochhauses geworfen worden sein. Eine 15-Jährige war am Mittwochabend auf dem Heimweg in der Landsberger Allee, als zunächst mehrere Meter neben ihr ein gläserner Gegenstand aufschlug und zersplitterte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach bemerkte die Teenagerin eine dreiköpfige Gruppe in der 17. Etage und anschließend in der 16. Etage an frei zugänglichen Balkonen. Wenig später soll der Einkaufswagen in die Tiefe geworfen worden sein. Die Jugendliche blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung gegen die zunächst unbekannten Täter. Im November 2023 sollen zwei Teenager einen Einkaufswagen aus dem 25. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn geworfen haben. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft nahmen gegen die beiden 14 Jahre alten Jungen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes auf. Im Oktober wurde in Neukölln ein Einkaufswagen aus einem 19-stöckigen Wohnhaus geworfen. Auch hier übernahm eine Mordkommission.