Berlin (dpa) – Zwei Teenager sollen einen Einkaufswagen aus dem 25. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn geworfen haben. Der Korb des Wagens blieb am Dienstagnachmittag in Höhe der 20. Etage an Teilen der Fassade hängen – das Rollengestell prallte am Fuß des Gebäudes am Helene-Weigel-Platz im Fußgängerbereich auf, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde niemand verletzt. Nun ermitteln eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft gegen die beiden 14 Jahre alten Jungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Ersten Erkenntnissen zufolge alarmierte ein Bewohner des Hochhauses die Polizei, nachdem er den Wurf wahrgenommen hatte. Der Einkaufswagen soll von einem frei zugänglichen Balkon geworfen worden sein. Die Polizei stellte den Korb sicher und nahm die beiden verdächtigen Jugendlichen fest. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die Schüler ihren Erziehungsberechtigten übergeben.