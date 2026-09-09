Berlin (dpa/bb) – Berliner Schülerinnen und Schüler erhalten künftig einen einheitlichen Schülerausweis, der gleichzeitig als kostenloses Ticket für den Nahverkehr dient. Die Ausweise werden zentral produziert und durch die BVG an die Schulen versandt, wie die Bildungsverwaltung mitteilte.

Das neue Angebot soll demnach für alle Beteiligten Vereinfachungen bringen. Erziehungsberechtigte müssen nicht mehr zusätzlich eine sogenannte Fahrberechtigung beantragen, die Sekretariate der Schulen werden von der jährlichen Ausstellung oder Verlängerung der Ausweise entlastet.





Laut Bildungsverwaltung werden die Verfahren für den neuen Schülerausweis derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts an zehn Berliner Schulen mit bis zu 7.000 Schülerinnen und Schülern erprobt. Die Ausweitung auf alle öffentlichen Schulen ist demnach im Laufe des zweiten Schulhalbjahres 2026/2027 vorgesehen. Dann soll es auch eine App für einen digitalen Schülerausweis geben.

Offiziell wird das neue Angebot am Dienstagmorgen (9.00 Uhr) vorgestellt. Bei dem Termin sind unter anderem Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, Verkehrssenatorin Ute Bonde (beide CDU) und Vertreter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dabei.