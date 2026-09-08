Kremmen (dpa/bb) – Ein Einfamilienhaus ist in Sommerfeld (Landkreis Oberhavel) bei einem Feuer komplett niedergebrannt. Ein 76-jähriger Bewohner wurde dabei leicht verletzt, hieß es von einer Polizeisprecherin. Seine Ehefrau, die ebenfalls in dem Haus wohnt, wurde nicht verletzt. Es entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von etwa 600.000 Euro.

Zunächst hatten die beiden Bewohner das Feuer am Montagnachmittag laut der Polizei auf der Terrasse bemerkt, die in Vollbrand stand. Die Frau versuchte, das Feuer mit einem Gartenschlauch noch selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Die hinzugerufene Feuerwehr habe das vollständige Abbrennen des Gebäudes daraufhin nicht mehr verhindern können. Warum es zu dem Feuer kam, ist bisher nicht bekannt und wird noch untersucht.



