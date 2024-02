Berlin (dpa/bb) – Bei einem Brand im Berliner Ortsteil Staaken ist eine Person gestorben. Es besteht der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung, wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Brandbekämpfer in der Nacht zum Freitag zu dem Feuer im Reckeweg gerufen. Das Einfamilienhaus brannte in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten retteten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge drei Personen aus dem Gebäude und stießen in den Räumen auf die leblose Person. Zwei der Geretteten waren leicht verletzt.

Mehr als fünf Stunden waren etwa 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Haus sei infolge des Brandes in Teilen eingestürzt. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes soll die Ursache des Feuers ermitteln.