Berlin (dpa/bb) – Mit einem Auto ist in der Nacht zum Sonntag ein Einbruch in ein Berliner Einkaufszentrum verübt worden. Unbekannte sollen gegen 4.00 Uhr in ein Juweliergeschäft im Erdgeschoss des Linden-Centers in Hohenschönhausen gefahren sein, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Der oder die Täter seien flüchtig. Zur Frage der Beute lagen noch keine Angaben vor. Auch zum genauen Ablauf der Tat war zunächst nichts bekannt.