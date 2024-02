Berlin (dpa/bb) – Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in ein Juweliergeschäft eingebrochen und haben dieses verwüstet. Nach Angaben der Polizei richteten die beiden Männer einen erheblichen Schaden in dem Gewerbe in Berlin-Marienfelde an. Zeugen beobachteten demnach, wie ein Auto aus dem Geschäft herausfuhr. Mindestens zwei Menschen sollen an dem Einbruch beteiligt gewesen sein. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang nicht bekannt.