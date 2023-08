Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Unbekannte sind in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Mahlenzien in Brandenburg an der Havel eingebrochen. Die Täter hebelten am Dienstagabend die Eingangstür des Gerätehauses auf und durchwühlten Schränke und Räumlichkeiten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gestohlen wurde den Angaben zufolge nichts.

Am gleichen Abend wurde ebenfalls versucht, bei der vier Kilometer entfernten Freiwilligen Feuerwehr Wenzlow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in das Gerätehaus einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen. An ihr entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.