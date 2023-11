Berlin (dpa/bb) – Nach einem Einbruch bei einer 86-Jährigen in Berlin-Marzahn ist der Neffe der Frau tot in seiner Wohnung im selben Haus aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 63-Jährige getötet wurde. Darauf deute die Auffindesituation des Toten hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die eingeschaltete Mordkommission durch die Obduktion der Leiche, die nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag erfolgen sollte.

Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch bei der Frau und dem Tod ihres Neffen. Der 63-Jährige hatte nach Angaben der Seniorin einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Die 86-Jährige hatte den Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus überrascht. Wie sie der Polizei berichtete, soll der Unbekannte sie überwältigt und Geld gefordert haben. Anschließend sei der Mann mit der Beute geflüchtet. Die Frau wurde leicht verletzt.

Nach dem unbekannten Täter wird gefahndet. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat machen.