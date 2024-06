Potsdam (dpa/bb) – Jeder Lehrer und jede Lehrerin an öffentlichen Schulen in Brandenburg soll ein Tablet erhalten. Der Haushaltsausschuss des Landtags gab grünes Licht für 6,5 Millionen Euro aus dem Bildungsetat, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Das Geld soll 7,3 Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Bundes ergänzen.

«Brandenburg stattet nach und nach alle Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten aus, um Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Selbstständigkeit in einer digitalisierten Welt zu vermitteln», sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD). «Guter Unterricht braucht eine verlässliche digitale Ausstattung.»

Bis Ende vergangenen Jahres haben die öffentlichen und privaten Schulträger für digitale mobile Endgeräte für Lehrkräfte laut Bildungsministerium aus dem Digitalpakt 7,8 Millionen Euro abgerufen und rund 8000 Geräte beschafft.

Für die Ausstattung mit solchen Geräten für Lehrer stehen Brandenburg aus dem Digitalpakt 15,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bedarf ist aber deutlich höher, nach Einschätzung des Ministeriums werden weitere fast 19.000 Geräte für Lehrkräfte des Landes benötigt. Dazu sollen die restlichen Bundesmittel und die freigegebenen Haushaltsmittel des Landes verwendet werden.

Die Tablet-Computer sollen allen Lehrern, Lehramtskandidaten und Schulassistenzen zugutekommen. Zum Schuljahresbeginn 2024/2025 sollen die ersten Geräte in Betrieb genommen werden. Das Bildungsressort verständigte sich dazu mit dem Finanzministerium und den Kommunen. «Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf eine zunehmend digitalisierte Welt ist unerlässlich», sagte der Vorsitzende des Landkreistages, Siegurd Heinze. In Brandenburg gibt es mehr als 21.000 Lehrkräfte.

Über den Digitalpakt wurden bisher laut Bildungsministerium zur besseren Ausstattung der Schulen rund 130 Millionen Euro für digitale Infrastruktur bewilligt. Im Rahmen eines Sofortprogramms und eines zusätzlichen Landesprogramms standen rund 38 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen rund 60.000 Endgeräte für Schülerinnen und Schüler angeschafft wurden.