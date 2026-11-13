Eibenstock (dpa) – Die Kittelschürze prägte einst den Alltag in der DDR. Frauen trugen sie zu Hause und auf der Arbeit, der Nachwuchs in Kindergarten und Hort. Im Sommer, erinnert sich Birgit Mädler aus Eibenstock im Erzgebirge, reichte in manchen Betrieben einfach Unterwäsche darunter. Die elterliche Schürzenfabrikation H. Schuster lieferte einst Kinderschürzen aus Dederon in die gesamte Republik. Als diese nach der Wende in den Kindergärten nicht mehr gebraucht wurden, stellte sich der kleine Betrieb neu auf: Damenschürzen rückten in den Mittelpunkt der Produktion.

Noch immer liegen in Eibenstock die traditionellen Kittelschürzenmodelle in den Regalen: mit Knopfleiste, ärmellos, oft mit bunten Mustern. Mit der Schürzenfabrikation hat Mädler eine Nische gefunden, sagt sie. Gemeinsam mit Näherin Andrea Grimm werden in dem Betrieb bis zu 400 Stück im Jahr gefertigt und deutschlandweit verkauft.





Und in der Frühjahrs- und Sommerkollektion 2026 schien sich auch die internationale Modewelt wieder für Schürzen- und Kittelkleider zu interessieren. Das italienische Label Miu Miu oder Calvin Klein brachten sie auf den Laufsteg. Doch von einem echten Revival für die Ost-Kittelschürze will Birgit Mädler nicht sprechen. «Bei uns sind die Kundinnen meistens ältere Damen mit DDR-Bezug – oder jemand sucht ein Geschenk für ebendiese.»

Die Nachfrage schwanke, berichtet die Unternehmerin. Wenn öffentlich über die Kittelschürze berichtet werde, mache sich das durch mehr Bestellungen bemerkbar. «Dann zehren wir eine Zeit lang davon.» Angeboten werde die originale Kittelschürze über Onlinehändler für DDR-Produkte – oder Kundinnen würden sich direkt in Eibenstock melden.

Dederon mit traditionellen Mustern

Bei Näherin Andrea Grimm sitzen die Handgriffe: Schnittform und Nähte, alles wird wie zu DDR-Zeiten gefertigt. Das hat allerdings auch einen Nachteil, sagt Mädler lachend: «Die Schürze hält bis zu fünfzehn Jahre, und unsere Kundinnen brauchen leider nicht so schnell eine neue.» Überhaupt sei die traditionelle Kittelschürze aus Dederon äußerst pflegeleicht, da knitterfrei, schmutzabweisend und schnell trocknend, zählt die Chefin weitere Vorteile auf.

Im mittelsächsischen Frankenberg bewahrt die Druckerei Innotex ebenfalls ein Stück DDR-Textilgeschichte. Unter den rund 40.000 Schablonen, mit denen sich Stoffmuster aufbringen lassen, sind auch zahlreiche aus DDR-Zeiten. Hier entstehen die bedruckten Dederonstoffe für die Eibenstocker Schürzenfabrikation, sagt Geschäftsführer Justus Rau.

Der Betrieb ist inzwischen der einzige, der diese Stoffe noch für Kittelschürzen verwendet. «Bis in die 1990er Jahre waren es natürlich ungleich mehr», sagt Rau. Rund 2.000 Meter Dederonstoff werden heute jährlich für die Kittelschürzenproduktion bedruckt – angesichts der etwa drei Millionen Meter Stoff, die Innotex pro Jahr bedruckt, ein kaum messbarer Anteil. «Bei steigendem Interesse lassen sich die alten Muster aber jederzeit wieder auflegen.» Zeitweise sei das Kleidungsstück etwa bei Faschingsveranstaltungen oder Kittelschürzenpartys gefragt gewesen. Neue Designs könnten das Interesse in den kommenden Jahren womöglich wieder steigern, so Rau.

Birgit Mädler setzt dagegen weiterhin auf den klassischen Schnitt und die vertrauten Muster. Zwar gebe es auch preisgünstige Schürzen aus Fernost, sagt sie. Ihre Kundschaft schätze jedoch gerade die handwerkliche Arbeit.

Kaum jemand reagiere «neutral» auf die Kittelschürze, weiß Birthe Hemeier, Museumsleiterin der Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau. In der einstigen Textilfabrik, die heute ein Museum ist, gehören Kittelschürzen schon länger zur Ausstellung. «Besucher schlüpfen gern in eine unserer Schürzen und damit in die Rolle einer DDR-Textilarbeiterin.» Beim Kittelschürzentag im Sommer zeigte sich, wie groß das Interesse an dem Kleidungsstück ist. «Viele verbinden persönliche Erinnerungen mit der Schürze.» Etwa an die Großmutter, die immer Bonbons in der Schürzentasche hatte.

Kittelschürze – bald wieder im Trend?

Im Museumsshop gibt es Kittelschürzen aus Eibenstock zu kaufen. Die Nachfrage habe sie selbst überrascht, sagt Hemeier. Manche Besucher kämen eigens deshalb vorbei. Von Leipziger Trendsettern bis zur Schneeberger Designstudentin – beim Kittelschürzentag sei ihr «eher ungewohntes Klientel begegnet», ergänzt die Museumsleiterin. «Deshalb habe ich durchaus einen Hauch von Trend rund um die Kittelschürze verspürt.»

Das Museum will sich künftig auch wissenschaftlich mit diesem besonderen Textil beschäftigen. Geplant sei ein Forschungsprojekt unter anderem zur Bedeutung des Kleidungsstücks für die Rolle der werktätigen Frau in der DDR. «Die Schürze war Teil der Selbstpräsentation.» Dass Frauen sie teils auch im öffentlichen Raum trugen, könnte dabei ebenso eine Rolle spielen wie mögliche Unterschiede zur westdeutschen Kleidungskultur.

An der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau beschäftigten sich Studierende in einem Projekt zuletzt mit dem regionalen Textilerbe, berichtet Professorin Katharina Jebsen-Plättner. «In diesem Rahmen war auch die DDR-Kittelschürze Thema.» Eine Besonderheit sei die Vielfalt an Farben und Mustern gewesen: «Trotz Massenware war ein Stück Individualität und eine persönliche Note möglich.» Auch heute könnten junge Menschen über die Beschäftigung mit regionalen Traditionen einen Zugang zur Schürze als Kleidungsstück finden. «Bei Trachten spielt sie eine wichtige Rolle.»