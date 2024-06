Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ein wenig Sonne kommt am Ende der Arbeitswoche durch die Wolkendecke in Berlin und Brandenburg. Am Freitag bleibt es überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Am Nachmittag und Abend fallen örtlich Schauer. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Schwach bis mäßig weht der Wind. Nachts ist der Himmel wechselnd bewölkt, es bleibt überwiegend trocken. Zum Morgen fallen ein paar Tropfen. Die Werte sinken auf 14 bis 11 Grad.

Das Wochenende beginnt mit einer dichten Wolkendecke und schauerartigem Regen. Ab Samstagmittag heitert es auf. Die Niederschläge lassen von West nach Ost nach. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 23 Grad. Der Wind bläst zunehmend mäßig, teils gibt es Böen. In der Nacht zum Sonntag halten sich einige Wolken. Es bleibt trocken und kühlt ab auf 12 bis 9 Grad.

Der Sonntag verläuft heiter bis wolkig und ohne Regen. Am Nachmittag gibt es vorübergehend mehr Wolken und vor allem im Bereich der Prignitz vereinzelt Schauer. Die Werte klettern auf 21 bis 25 Grad. Es weht schwach bis mäßig, zeitweise mit Böen.