Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er laut der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus geflogen. Auch zwei weitere Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus.

Das Feuer war in der Nacht in einer Erdgeschosswohnung eines dreigeschossigen Wohnhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Ursache ist bisher nicht bekannt. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, hieß es von einem Sprecher der Feuerwehr weiter.



