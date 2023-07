Brück (dpa/bb) – Bei einem Brand auf dem Gelände einer Produktionsfirma für Bauelemente in Brück (Potsdam-Mittelmark) ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zum Samstag aus noch ungeklärter Ursache in einer Doppelgarage mit einem abgestellten Auto ausgebrochen, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Die Flammen hätten dann auf ein danebenstehendes Musterhaus übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Großaufgebot. Ein Mensch wurde laut Polizei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.