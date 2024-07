Berlin (dpa/bb) – Ein Mensch ist bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Berlin Mariendorf lebensbedrohlich verletzt worden. Die Feuerwehr rettete die Person am Dienstagabend über eine Leiter aus dem Gebäude, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Warum die Dachgeschosswohnung in dem dreistöckigen Wohngebäude in Brand geraten war, blieb vorerst unklar. Das Feuer breitete sich bis auf das Dach aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich bereits eine Person selbst aus dem Gebäude gerettet. Ein weiterer Mensch aus einer Nachbarwohnung wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Der Einsatz dauerte bis in den späten Abend an.