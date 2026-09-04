Berlin (dpa/bb) – Ein Wahlkampfstand der AfD in Berlin-Pankow ist von einem jungen Mann mit Eiern beworfen worden. Der Mann lief am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Heinersdorf an dem Stand in der Romain-Rolland-Straße vorbei und warf mehrere rohe Eier in die Richtung. Ein 74-jähriger Mann sei getroffen, aber nicht verletzt worden.

In Steglitz wurde eine 38-jährige Frau von den Grünen beim Austausch von Wahlplakate von einem Mann beleidigt und genötigt. Der Mann versperrte der Frau den Weg, erst als ein Bekannter zu Hilfe kam, entfernte er sich.



