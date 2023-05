Berlin (dpa/bb) – Auf eine Veranstaltung der jüdischen Gemeinde in Berlin-Neukölln ist ein Ei geworfen worden. Der Täter warf das Ei am Mittwochabend in den Hinterhof eines Hauses an der Karl-Marx-Straße, in dem sich mehrere Besucher der Veranstaltung aufhielten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Veranstalter vermuten eine antisemitische Motivation. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung.